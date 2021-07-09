Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde operasyon yaptı.

Ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen T.B'nin (33) aracını takibe aldı. Bu sırada, polis aracına çarparak, duran araçta bulunan şüpheli T.B gözaltına alındı.

T.B'nin kaçarken aracından attığı tespit edilen çantada inceleme yapıldı. İncelemede, satışa hazır toplam 105 gram marihuana, paketlere konulmuş 6.35 gram toz kokain, 13 gram metamfetamin ve 27 extacy hap ele geçirildi.

T.B.'nin evinde yapılan aramada ise 401 gram skunk, 380 gram metamfetamin, fişeklere konulmuş bir miktar esrar ile kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 910 lira, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.B, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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