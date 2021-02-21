Son dakika haberi | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON: 31 GÖZALTI

Son dakika haberleri... İSTANBUL'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuştucu satıcılığı yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen oprerasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 24 kilo 276 gram uyuşturucu ve 695 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.