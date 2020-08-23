Son dakika haberi | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Son dakika haberleri... İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
23.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:06
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Ümraniye, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 25,73 gram bonzai, 107,18 gram skunk, 14,01 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 20,5 gram kubar, 34 uyarıcı hap, 950 lira, 50 dolar ile 11 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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Kaynak: AA