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Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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