Son dakika haberi... İstanbul'da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı
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Son dakika haberi... İstanbul'da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmur bugün Büyükçekmece İlçesi başta olmak üzere yeniden başladı.

24.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:15

İstanbul'da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı

İSTANBUL - İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmur bugün Büyükçekmece İlçesi başta olmak üzere yeniden başladı. Zaman zaman etkili olan sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul'da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı.

İstanbul'da dün etkili olarak hayatı felç eden kuvvetli yağmur, bugün yeniden başladı. Büyükçekmece İlçesi'nden giriş yaparak etkili olan sağanak yağmur karşısında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul'da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı.

Son dakika haberi... İstanbul'da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı

Kaynak: İHA

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