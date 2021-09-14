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Trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Barbaros Bulvarı'nda seyreden D.G. yönetimindeki 16 AFS 341 plakalı araç, ilk önce yol kenarındaki demir parmaklıklara, daha sonra reklam panosuna çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan D.G, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
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