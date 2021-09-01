Son dakika haberi | İstanbul'da "torbacı" operasyonu
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Son dakika haberi | İstanbul'da "torbacı" operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre - İstanbul'da "torbacı" operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

- İstanbul'da "torbacı" operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 121 kilogram eroin, ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Esenyurt, Fatih ve Bakırköy'de operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 121 kilogram eroin, 185 gram esrar, 275 gram uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılardan 5'inin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, adliyeye sevk edilen 2 zanlının ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Son dakika haberi | İstanbul'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul'da 'torbacı' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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