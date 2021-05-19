Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
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Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bahçelievler, Pendik ve Maltepe ilçelerinin aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
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