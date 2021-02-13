Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı
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Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

13.02.2021 04:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 04:41
Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre İSTANBUL ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA ADRESE BASKINSoruşturma kapsamında operasyon düzenlenen yerlerden biri de Arnavutköy ilçesi oldu. Polis, Arnavutköy ilçesinde önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Mavigöl Mahallesi Maşuk Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katına operasyon düzenleyen polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı
Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı
Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı
Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı
Son dakika! İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Yılmaz

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