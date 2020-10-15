Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

15.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:28
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü güdümünde hareket eden İdil Kültür Merkezi ve TAYAD'ın (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) faaliyetlerini yürüttüğü adreste silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 14 Ekim 12.00 sıralarında adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Elçin Sangu Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 14:28:30. #1.15#
title