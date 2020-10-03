Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
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Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

03.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:19

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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