Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı

AA - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA - Son Dakika Haberleri

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