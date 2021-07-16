Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

Son dakika habere göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi iç savaşın devam ettiği ülkelerde örgütle bağlantıları tespit edilen bazı şüphelileri takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların yakalanması için dün 7 ilçede 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 8 DEAŞ yanlısı kişi yakalandı.

Özel Harekat Timleri tarafından yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana el konulurken, yakalanan şüpheliler ifade için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların polisteki ifade işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı