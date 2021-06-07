Son dakika haberi... İSTANBUL'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU KAMERADA; 6 GÖZALTI

Son dakika haberler... KARTAL, Kadıköy ve Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

KARTAL, Kadıköy ve Küçükçekmece 'de 3 ayrı adrese düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. 415 adet tarihi eserin ele geçirildiği operasyon kameraya da yansıdı. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 3 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında Kartal, Kadıköy ve Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 255 adet sikke, 160 adet çeşitli form ve biçimlerde olmak üzere toplam 415 adet tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen objeler ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 mermi ve 1 adet patlamış havan mermisi de ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi. Ele geçirilen sikkeler, bronz figürler, heykelcikler, yüzükler, bronz mutfak eşyaları, mızrak uçları ve çeşitli objeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Öte yandan, yakın tarih eser olduğu değerlendirilen patlamış havan mermisi İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı'na teslim edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Görüntü dökümü:

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-Operasyon anı

-Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler

-Ele geçirilen tarihi eserlerin sergilenmesi

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı