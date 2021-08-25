Son dakika haberi... İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 ilçedeki 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 ilçedeki 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 11 ilçede 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 zanlıyı yakaladı.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 4 kilo 60 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 1 tüfek, 18 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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