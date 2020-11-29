Son dakika haberi! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması havadan denetlendi
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Son dakika haberi! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması havadan denetlendi

29.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:55
Son dakika haberi! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması havadan denetlendi

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetlendi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirildi.

Maslak Kışlası'ndan hareket eden helikopter, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki otoyollar ve yerleşim yerlerinde havadan denetim yaptı. Jandarma ekiplerinin, karadaki denetim noktalarında da görevlerinin başında oldukları görüldü.

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Denetimlerde genel olarak saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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