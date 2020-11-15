Silahlı saldırı: 2 ölü
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Silahlı saldırı: 2 ölü

15.11.2020 03:31 | Son Güncelleme: 15.11.2020 03:38

İstanbul'un Silivri ilçesinde silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Silivri ilçesinde silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta bir binanın önündeki Tülay A. ve Mesut S'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokakta güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Silahlı saldırı: 2 ölü
Silahlı saldırı: 2 ölü
Silahlı saldırı: 2 ölü
Silahlı saldırı: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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