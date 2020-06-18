Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu - 2
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Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu - 2

Son dakika haberine göre İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oluyor.

Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu - 2
18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:13

 İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oluyor. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.Küçükçekmece'de araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları çevredekiler kurtardı.  Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.

AKOM'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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