Son dakika haberi: İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlik kartı, diploma, öğrenci belgesi ve alkollü içki bandrolü hazırladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlik kartı, diploma, öğrenci belgesi ve alkollü içki bandrolü hazırladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin hazırladığı sahte evrakları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Bahçelievler'de bir matbaaya operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda sahte kimlik kartı, öğrenci belgesi, diploma ve sahte alkollü içki bandrolü ile belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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