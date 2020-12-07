Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da sahte para operasyonunda 1 milyon 56 bin lira ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'da sahte para operasyonunda 1 milyon 56 bin lira ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta Bağcılar'da matbaa kurularak bir ikamette sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, T.G., B.B., ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada sahte 1 milyon 56 bin lira, dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 2 löminetör, 2 giyotin, tabanca, çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış