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Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda, aralarında merdiven altı üretildiği belirlenen yeni tip korona virüs ilacının da olduğu yüklü miktarda ilaç ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda, aralarında merdiven altı üretildiği belirlenen yeni tip korona virüs ilacının da olduğu yüklü miktarda ilaç ele geçirildi. 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda ele geçirilen sahte ilaçların piyasa değerinin 7 milyon liranın üzerinde olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, bir şebekenin "merdiven altı" olarak tabir edilen ve halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen aralarında steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da olduğu yüklü miktarda ilacı piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, dün Ümraniye'de bulunan üç ayrı adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramalarda piyasa değeri 7 milyon 452 bin 960 lirayı bulan Covid-19 tedavisinde kullanılan 950 adet ilaç, 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon, 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 2 dolum pompası, sprey boya ve 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere toplam 445 bin 195 adet ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şebeke dikkat çekmemek için lüks rezidanslarda ofis kiralamış

Sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekenin dikkat çekmemek için lüks rezidanslarda ofis kiraladıkları ve bu mekanlarda "merdiven altı" diye tabir edilen sahte ilaç üretimi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Yakalanan 4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından zanlılar Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

Son dakika haberi! İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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