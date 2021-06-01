Son dakika haberi: İstanbul'da sahte botoks malzemesi operasyonu
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Son dakika haberi: İstanbul'da sahte botoks malzemesi operasyonu

Son dakika haberi: İstanbul'da sahte botoks malzemesi operasyonu
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1498 botoks malzemesini piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1498 botoks malzemesini piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak olarak getirdikleri ve kendi imkanlarıyla hijyensiz ortamda ürettikleri yüklü miktarda botoks malzemesini piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki çalışmalarını sürdüren ekipler, dün Beykoz'da 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 1498 dudak dolgusu ve kırışıklık önleyici aşı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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