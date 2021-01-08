İstanbul'da sahte altın üreten imalathanelere operasyon-2
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İstanbul'da sahte altın üreten imalathanelere operasyon-2

08.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:16
İstanbul'da sahte altın üreten imalathanelere operasyon-2

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL merkezli 8 ilde sahte altın üretilen imalathanelere yönelik operasyon düzenlendi.

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL merkezli 8 ilde sahte altın üretilen imalathanelere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirilirken birçok kişi de gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde, sahte altın imalatı yapan 8 atölye ve 130 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler 6 ay süren çalışmaların ardından 103 kişiyi takibe aldı. Sabahın erken saatlerinde Fatih Gedikpaşa'da bulunan bir atölyeye giren ekipler, burada çok sayıda sahte altın ele geçirdi. Ayrıca ekipler sahte altın yapımında kullanılan makine ve malzemelere el koydu. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.   


İstanbul'da sahte altın üreten imalathanelere operasyon-2
İstanbul'da sahte altın üreten imalathanelere operasyon-2
İstanbul'da sahte altın üreten imalathanelere operasyon-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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