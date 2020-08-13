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Son dakika haberi | İstanbul'da rüşvet operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'deki işlemler sırasında rüşvet aldığı ve verdiği iddia edilen 3'ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi | İstanbul'da rüşvet operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
13.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:46

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'deki işlemler sırasında rüşvet aldığı ve verdiği iddia edilen 3'ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğünde görevli bazı personelin, rüşvet aldıkları kişi ve firmaların işlemlerini öne çektiği ve yasa dışı şekilde bilgi akışı sağladığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Sultangazi, Sarıyer ve Güngören'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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