Son dakika haberi: İstanbul'da polis otomobiliyle tur atan şahısla ilgili işlem başlatıldı
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Son dakika haberi: İstanbul'da polis otomobiliyle tur atan şahısla ilgili işlem başlatıldı

19.12.2020 06:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:54
Son dakika haberi: İstanbul'da polis otomobiliyle tur atan şahısla ilgili işlem başlatıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de, adli bir konuyla ilgili ifadesi alındıktan sonra polis otomobilini sürerek tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu şahısla ilgili işlem başlatılırken sorumlu polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Kağıthane'de, adli bir konuyla ilgili ifadesi alındıktan sonra polis otomobilini sürerek tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu şahısla ilgili işlem başlatılırken sorumlu polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İran uyruklu M.H.F. tarafından paylaşılan söz konusu video görüntüleriyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu belirtilen açıklamada, "M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.

Lüks aracında 5 liraya karpuz satmıştı

Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan İran uyruklu M.H.F, daha önce de, Beyoğlu'nda Lamborghini marka lüks spor aracından 5 liraya karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, araç sürücüsü M.H.F. emniyete getirilerek, hakkında "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine göre 1228 lira idari para cezası uygulanmış, M.H.F'nin kullandığı lüks araç, 15 gün süreyle trafikten men edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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