Son dakika haberi... İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haberi... İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Buğra AKAY / İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Buğra AKAY/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haberi... İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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