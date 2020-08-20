Son dakika haberi | İstanbul'da patinajlı, meşaleli ve kuralsız düğün konvoyu kamerada
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Son dakika haberi | İstanbul'da patinajlı, meşaleli ve kuralsız düğün konvoyu kamerada

Son dakika gündem haberi... Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle artan vaka sayılarına rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

20.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:31

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle artan vaka sayılarına rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Mega kentte düğün için bir araya gruplar, caddeleri trafiği kapatıp meşalelerle ve araçlarla patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Evlerin önünde ve düğün salonlarında ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. İstanbul Boğazı'ndaki teknede de eğlence düzenleyen bir grup, hiçbir kuralı umursamayarak eğlendi. Polis mega kentin trafiğinin altını üstüne getiren magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından gelin almak için önceki hafta Pazar günü saat 20.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'nde, yine önceki hafta Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Bezirganbahçe mevkisinde, geçtiğimiz hafta pazar günü saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece'de ve önceki hafta Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gültepe ve Telsizler Mahallesi'nde olmak üzere bir araya gelen gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı. Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu.

YOL KESİP, PATİNAJ VE MEŞALELERLE TERÖR ESTİRDİLER

Eğlencenin ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan Pendik'teki bir grup, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi. Bir süre sonra Erol Kaya Caddesini trafiğe kapatan gruptaki magandalar, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak ve araçlarla patinaj çekerek trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşananları ise kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar.

DÜĞÜN SALONUNDA HİÇBİR KURALA UYMADILAR

Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi. İstanbul Boğazı'ndaki teknede de geçtiğimiz Salı günü saat 16.00 sıralarında eğlence düzenleyen bir grup, hiçbir kuralı umursamayarak eğlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

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Son dakika haberi | İstanbul'da patinajlı, meşaleli ve kuralsız düğün konvoyu kamerada

Kaynak: İHA

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