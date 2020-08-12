Son dakika haberi... İstanbul'da park halindeki araç alev aldı
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Son dakika haberi... İstanbul'da park halindeki araç alev aldı

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da park halindeyken yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.08.2020 03:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 04:06

Gaziosmanpaşa'da park halindeyken yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Açık Sokak'ta park halinde bulunan araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangını söndürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yanan araçta hasar oluştu.

Görgü tanıkları aracın yandığını görünce itfaiyeye haber verdiklerini ve yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olay yerine yakın noktada yol ortasında şarjör ve fişek ele geçirdi. Olayın kundaklama olabileceği üzerinde duruluyor.

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Son dakika haberi... İstanbul'da park halindeki araç alev aldı

Kaynak: AA

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