Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

19.03.2021 06:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:16

Son dakika haberi... İstanbul'da, organize suç çetesine yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, organize suç çetesine yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri Gürkan G. ve bazı zanlılar yakalandı, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 07:16:54. #1.15#
title