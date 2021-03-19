Son dakika haberleri: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
19.03.2021 06:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:16
Son dakika haberi... İstanbul'da, organize suç çetesine yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da, organize suç çetesine yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 3 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri Gürkan G. ve bazı zanlılar yakalandı, adreslerde aramalar yapıldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş