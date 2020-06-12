Son dakika haberi! İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor Bir son dakika haberine göre İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor Esenyurt Belediyesi ekipleri 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ekipleri 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Esenyurt genelindeki dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla ilçedeki tüm okullar dezenfekte edilmeye başlandı. 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle yapılan dezenfekte çalışmaları sınav gününe kadar devam edecek. Dezenfekte çalışmaları Esenyurt genelinde YKS sınavlarının yapılacağı 100'den fazla okulda devam edecek.

Kaynak: İHA