Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da narkotikten şafak baskını İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da narkotikten şafak baskını

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona, özel harekat polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi! İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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