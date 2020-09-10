Son dakika haberi | İstanbul'da molotoflu eylem yapacak olan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi
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Son dakika haberi | İstanbul'da molotoflu eylem yapacak olan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, molotoflu eylem hazırlığında olan iki şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi | İstanbul'da molotoflu eylem yapacak olan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi
10.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:01

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, molotoflu eylem hazırlığında olan iki şüpheli yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheliler işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül günü Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi'nde şüpheli 3 maskeli şahsın ses bombası ve havai fişek kullandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, cadde üzerinde detaylı arama çalışması gerçekleştirildi.

İKİ ŞÜPHELİ ÇALILIK ALANDA ATILMAYA HAZIR MOLOTOFLARLA YAKALANDI

Erenler Caddesi üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak bölgeyi abluka altına alan emniyet ekipleri, çalılık alanda gizlenmiş J.K. ve M.Ç. isimli şüpheli şahısları atılmaya hazır 3 adet hazır fitilli molotof, bir çift inşaat eldiveni, 1,5 litre pet şişe içerisinde benzin ile yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli şahıslar polis merkezine götürülürken, ekipler şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin evinde kuru sıkı tabanca ve PKK/KCK terör örgütüne ait bez parçaları ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli J.K. ve M.Ç. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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