Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARI (1)
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Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARI (1)

25.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:56
Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARI (1)

Son dakika haberine göre İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.  Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'liler de bulunuyor. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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