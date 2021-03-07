Son dakika haberi... İstanbul'da kısıtlama sessizliği yaşanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da meydan ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da meydan ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayarak yarın 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İstanbul'da güvenlik güçlerince yoğun denetim yapılıyor.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarında kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin ve bu bölgelerde açık olan iş yerlerinin oluşturduğu kısmi hareketlilik dışında İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Market alışverişi için dışarı çıkanların oluşturduğu yoğunluğun, diğer kısıtlama günlerine oranla az olduğu gözlendi.

Denetimler kapsamında birçok noktada uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, dışarı çıkan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde, izin belgeleri olmadığı halde kısıtlama kurallarına uymayarak dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

Kısıtlama nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 14.00 itibarıyla yüzde 4 olarak ölçüldü.

Az sayıda vatandaşın da toplu taşıma araçlarını kullandığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız