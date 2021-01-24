Son dakika haberi... İstanbul'da kısıtlama sessizliği hakim
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Son dakika haberi... İstanbul'da kısıtlama sessizliği hakim

24.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:05
Son dakika haberi... İstanbul'da kısıtlama sessizliği hakim

Son dakika haber... İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin işlek meydanları ve ana arterlerde sakinlik sürüyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin işlek meydanları ve ana arterlerde sakinlik sürüyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sahiller, meydanlar ve parklar başta olmak üzere şehrin birçok işlek caddesi sessiz kaldı.

Normal şartlarda her hafta sonu kalabalık olan İstanbul Boğazı manzarası sunan Bebek, Emirgan, Ortaköy gibi sahil şeritlerinde de sessizlik hakim.

Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı önü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü, Eminönü Yeni Cami ve çevresinde herhangi bir yoğunluk görülmezken, Mısır Çarşısı yanındaki bazı dükkanların açık olduğu görüldü. Bölgede kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin tarihi alanları gezdiği gözlendi.

Bazı vatandaşların açık olan fırın ve bakkallardan ekmek almak için dışarı çıktıkları gözlendi.

D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kontrol noktaları oluşturan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan İBB verilerine göre saat 11.20 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik

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