Son dakika haberi! İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sakin bir gün geçiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sakin bir gün geçiriliyor.

Dün 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentte sessizlik hakim.

Sahil bölgelerinde de sakinlik yaşanırken, bazı vatandaşlar yürüme mesafesindeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yapıyor. Dışarıda, kısıtlamadan muaf tutulanlar ile işe gitmek isteyen vatandaşlar bulunuyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekiplerince D-100 kara yolunda oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı inceleniyor.

Bazı belediyelerin ekiplerinin de sokaklarda çalışma yaptığı görüldü.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 10.50 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:01:33. #1.16#
title