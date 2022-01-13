Son dakika haberi: İstanbul'da "Kene" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Kene" operasyonu kapsamında, "tefecilik" yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 2 farklı soruşturma kapsamında, vatandaşları önce borçlandırıp sonrasında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlediği "Kene" adı verilen operasyonda, zanlılardan 9'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek ile çok sayıda mermi, çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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