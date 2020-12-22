Son dakika haber: Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik operasyon
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Son dakika haber: Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik operasyon

22.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:14

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta Pendik'te bir eve gidip kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra ikamette bulunan C.İ'nin FETÖ üyesi olduğunu ileri sürerek evinde arama yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, evde bulunan ziynet eşyası ve cep telefonunu alıp kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, eş zamanlı yaptığı operasyonun ardından 4'ü Ankara'da olmak üzere toplamda 18 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanırken 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınanlardan birinin ailenin yardımcılığını yapan M.A. olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik operasyon
Son dakika haber: Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik operasyon
Son dakika haber: Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik operasyon
Son dakika haber: Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı

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