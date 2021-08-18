İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
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İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti

İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de bir parkta kalabalık bir grup kavga ettiği esnada ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunla ağır şekilde yaralanan 59 yaşındaki Türkhan Türel, tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetti.

Şişli'de bir parkta kalabalık bir grup kavga ettiği esnada ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunla ağır şekilde yaralanan 59 yaşındaki Türkhan Türel, tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetti.

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde önceki hafta Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kalabalık bir grup Taşkızak Parkı içerisinde kavga etmeye başlamıştı. İzne çıkan arkadaşının yerine 1 haftalığına taksi durağının telefonlarına bakan 59 yaşındaki Türkhan Türel, kavgayı izlediği esnada karnına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanmıştı. Otomobille Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Türel, tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Türel'in, kurşunun omuriliğine isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilmişti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

POLİSİN YAKALADIĞI 8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan yaşı küçük Çağdaş G.'nin bıçakla elinden yaralanması sonucu hastaneye gittiğini belirlemişti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, küçük yaşlardaki Ali Arda A., Şeyhmus T., Delil E.'yi hastanede, Baran Ü., Bektaş E. ve Kayrahan Sencer Ü.'yü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nde ve ertesi gün sabah saatlerinde ise Sertaç Ç.'yi evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşı küçük 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

10 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Öte yandan vurulduğu günden bu yana hastanede tedavi gören Türkhan Türel, dün sabah saatlerinde aniden gelişen enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Yasa boğulan ailesi, cenazeyi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından teslim alarak memleketi Bilecik'e götürdü. Türel'in burada defnedileceği öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti
İstanbul'da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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