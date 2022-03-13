İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Kağıthane ve Okmeydanı'nda buzlanmanın sebep olduğu trafik kazalarında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Okmeydanı ve Çağlayan'da ara sokakları kullanan sürücüler buzlanmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kazalara neden oldu. Kimi araçlar park halindeki araçlara çarparak durabilirken kimi araçlar da kaldırıma çıkarak durabildi. Meydana gelen kazalar ise vatandaşların kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL