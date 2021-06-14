İSTANBUL'DA KAÇAK VE SAHTE İLAÇ OPERASYONU; 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ESENLER, Sancaktepe ve Kartal'da 3'ü ecza deposu olmak üzere 9 adrese eş zamanlı yapılan baskında, uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan 1 milyon 757 bin adet kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi.

ESENLER, Sancaktepe ve Kartal'da 3'ü ecza deposu olmak üzere 9 adrese eş zamanlı yapılan baskında, uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan 1 milyon 757 bin adet kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe kaçak ve sahte ilaç depolandığı tespit edilen ecza depolarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Esenler, Sancaktepe ve Kartal'da 3'ü ecza deposu 9 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle satılan yaklaşık 1 milyon 757 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan ilaç ele geçirildi. Operasyonda, ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu özelliği bulunan ve ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı,

1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı