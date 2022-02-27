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Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: İSTANBUL'da 4 ton kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 4 ton kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde tütüncü dükkanında kaçak sigara, tütün ürünleri ve kaçak nargile ürünlerinin olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından adresle ilişkili olduğu tespit edilen Kağıthane'de 1 depo, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde 1 dükkan ve 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, kıyılmış tütün, makaron, sahte bandrol, 2 kompresör, sigara sarma makinesi, kaçak nargile ve nargile ürünlerinin yer aldığı yaklaşık 4 ton ürün ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken ürünlere de el konuldu.

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kaçak Sigara, Asayiş Büro, Kağıthane, Tütün, Güncel, Haberler

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