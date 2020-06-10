Son dakika haberi! İstanbul'da kaçak sigara operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri: İstanbul'da kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Sancaktepe'de faaliyet yürüten 3 farklı şebekenin, ürettikleri yüklü miktarda kaçak sigarayı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen 3 operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 milyon 5 bin boş makaron ve 5 bin 140 paket sigara ele geçirildi. Ayrıca sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında idari para cezası uygulanan şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA