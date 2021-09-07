İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI
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İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da 46 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da 46 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da farklı ülkelerden yasadışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda, 46 kaçak göçmen yakalanırken bu kişileri yurtdışına çıkarmak isteyen 7 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 minibüs ile bir otobüse el konulduğu vurgulandı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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