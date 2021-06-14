Son dakika haberi... İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Son dakika haberi... İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika haberi... İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Taksim Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tuğgeneral Köroğlu, "Yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır yanımızdasınız. Teşkilat ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Nice 182 senelere." dedi.

Etkinlikler kapsamında Edirnekapı Şehitliği ziyaret edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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