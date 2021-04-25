Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
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Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü Kağıthane'de seyreden motosikletin ön tekeri kapağı ters takılan rögara takılı kaldı Kağıthane'de motosikletiyle seyreden kurye cadde üzerinde kapağı ters takılan rögara düştü.

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü

Kağıthane'de seyreden motosikletin ön tekeri kapağı ters takılan rögara takılı kaldı

İSTANBUL - Kağıthane'de motosikletiyle seyreden kurye cadde üzerinde kapağı ters takılan rögara düştü. Neye uğradığını şaşıran sürücü yara almadan kurtulurken, polis ise inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde rögar kapağı, yol bakım ve onarım çalışma yapılması sonrası yerine ters şekilde takıldı. Bunun üzerine akşamüstü 34 CBZ 729 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Kürkçü, rögarın üzerinden geçtiği esnada kapağın çökmesi sonucu içine girdi. Neye uğradığını şaşıran adam yere savrulurken, motosikletin ön tekerliği ise rögarın içinde kaldı. Ölümden dönen sürücü olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda rögar kapağının ters takıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı.

Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
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