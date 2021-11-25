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Son dakika haberi | İSTANBUL'DA GÖSTERİLERDE 70 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL'da dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA GÖSTERİLERDE 70 GÖZALTI

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA GÖSTERİLERDE 70 GÖZALTI

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA GÖSTERİLERDE 70 GÖZALTI

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