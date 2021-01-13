Son Dakika | FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

13.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:04

Son dakika haberleri... İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta terör örgütü FETÖ'ye yönelik 14 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son Dakika | FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son Dakika | FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Son Dakika | FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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