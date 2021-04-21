Son dakika haberi: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU 29 GÖZALTI

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ali TINBEKİstanbul DHAİstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve firari olarak aranan 34 şüpheliden 29'u yakalandı.

Ali TINBEKİstanbul DHA

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve firari olarak aranan 34 şüpheliden 29'u yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda firari olarak aranan zanlılardan 29'unun yanı sıra hücre evinde gizlenen farklı mahkemelerden aranması olan bir şüpheli de yakaladı. 5 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı