Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, firari olarak aranan 23 şüpheliden 19 kişi gözaltına...

Son dakika haberine göre İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, firari olarak aranan 23 şüpheliden 19 kişi gözaltına alındı.